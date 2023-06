Guerre en Ukraine : pour économiser les obus, les soldats utilisent des drones ukrainiens pour aider précisément l’artillerie (reportage)

Les opérateurs de la 45e brigade utilisent un drone de reconnaissance "made in Ukraine", le Leleka-100, pour transmettre des informations détaillées à leur artillerie, laquelle peut mieux atteindre ses cibles et ainsi réduire sa consommation d’obus. "Cela rend notre travail plus précis", explique l’un des membres de la brigade, Andriï, 31 ans, dont l’indicatif d’appel est "Ulysse".