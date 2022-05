Guerre en Ukraine : pour cause de conflit, les règles budgétaires européennes resteront suspendues en 2023

La guerre et l’impact des sanctions contre la Russie ont poussé Bruxelles à réduire drastiquement la semaine dernière ses prévisions de croissance du PIB pour l’UE et la zone euro en 2022. Elle table désormais sur 2,7% contre 4% en début d’année et n’exclut pas une nouvelle détérioration.

L’économie souffre de la flambée des prix des matières premières qui, au-delà de l’énergie, se propage aux tarifs de l’alimentation. Le conflit a également accru les problèmes des chaînes d’approvisionnement et augmenté l’incertitude tant pour les entreprises que pour les ménages.