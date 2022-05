Guerre en Ukraine : pour accompagner les mineurs et éviter la traite d'être humains, la Belgique donne plus de moyens au SPF Justice

Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Quickenborne, le conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur l'octroi d'un budget supplémentaire pour le SPF Justice avec la provision interdépartementale Ukraine.

Le gouvernement a déjà approuvé la constitution d'une provision de 800 millions d'euros pour des dépenses supplémentaires. Les montants décidés vendredi concernent deux points spécifiques.

Le premier volet concerne la lutte contre le risque d'exploitation et de traite des êtres humains. L'objectif est d'informer correctement les personnes sur les risques et les services d'aide disponibles par le biais de campagnes de sensibilisation et d'une ligne téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les personnes en contact avec les réfugiés doivent également être informées des mesures à prendre pour prévenir toute forme d'exploitation.

Le deuxième volet concerne les réfugiés mineurs non accompagnés. Le service des Tutelles du SPF Justice est chargé d'accueillir les mineurs, de vérifier leur identité et de désigner un tuteur. Le service assiste les tuteurs en les sélectionnant, en les formant et en assurant le suivi social et administratif de la tutelle en cours. Deuxièmement, des tuteurs supplémentaires doivent être sélectionnés. L'objectif est, d'une part, d'engager 25 tuteurs-employés qui encadreront jusqu'à 700 jeunes. D'autre part, des tuteurs volontaires et indépendants supplémentaires devront être sélectionnés, formés et accompagnés.

Par ailleurs, le conseil des ministres a décidé de redistribuer 25 millions d'euros de la provision interdépartementale Ukraine aux allocations de base suivantes : contributions multilatérales volontaires pluriannuelles, fonds humanitaires et projets humanitaires.