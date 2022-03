Guerre en Ukraine : portrait d’un jeune Belge décidé à aller prêter main-forte

A 22 ans, Jordan partira demain en direction de l’Ukraine. Cet aide-soignant n’a pourtant aucun lien avec ce pays mais a décidé d’aller défendre les Ukrainiens. Portrait d’un jeune Belge qui, sans entraînement ni formation, a décidé à aller prêter main-forte.

Jordan souhaite répondre au président ukrainien qui appelle les volontaires étrangers à rejoindre une légion internationale.

Cette décision bouleverse son entourage. "La phrase qui ressort le plus c’est que je suis fou", explique Jordan. "Maintenant, ils me connaissent. J’ai toujours été très spontané et ils savent que je vais tout faire pour me préserver. Je ne vais pas aller me mettre en danger inutilement", insiste-t-il.