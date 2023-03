Guerre en Ukraine : porte de sortie de Bakhmout, la petite ville de Tchassiv Iar, cible des tirs russes (reportage)

"S’ils me tuent ici, qu’il en soit ainsi": Valentyna n’en peut plus des bombardements russes qui ont touché pour la deuxième fois son cadre de vie à Tchassiv Iar, près de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine.

"J’étais ici, à la maison, et j’étais sur le point de dormir, allongée sur mon canapé. Et tout d’un coup, les bombardements ont commencé", raconte à l’AFP la vieille dame de 82 ans. "Je ne pouvais donc pas sortir. Alors je me suis allongée en me disant : 'Quoi qu’il arrive, s’ils me tuent ici, qu’il en soit ainsi'. Et cela a duré au moins trois heures. Oh mon Dieu, je ne peux pas le supporter", poursuit-elle d’une petite voix fatiguée. Les frappes ont touché son quartier vendredi soir, sans atteindre toutefois directement sa maison. Une roquette a détruit en partie un immeuble, et un peu plus loin des obus sont tombés dans sa rue.

Juste à côté de sa petite maison en briques, un projectile a atterri au pied d’un véhicule de transport de troupes, cassant une roue de la chenille. Une voiture 4X4 de l’armée qui devait le suivre a terminé sa course dans le fossé. Seuls quelques militaires ont été blessés.

Une partie de l’habitation de Valentyna avait déjà été détruite par un bombardement précédent. "Il fait froid à l’intérieur. Il n’y a plus de gaz, plus d’électricité, plus d’eau. Il n’y a plus rien", énumère-t-elle. Veuve depuis 20 ans, elle vit seule et n’a qu’une fille qui habite dans l’est de la Russie.

"Je n’ai nulle part ailleurs où aller. La dernière fois que j’ai rendu visite à ma fille, cela m’a pris quatre jours de voyage", explique la vieille dame, avant de ramasser dans la rue des branches d’arbres cassés pour alimenter son poêle.