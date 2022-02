Guerre en Ukraine : plusieurs rassemblements pour la paix ce samedi à Bruxelles

Une charte a été signée demandant un cessez-le-feu immédiat, l’arrêt des livraisons d’armes et de matériel militaire et qu’aucune sanction ne soit prise qui touche les populations locales.

Les manifestants appellent également à ce que la Belgique prenne ses distances avec la position de l’Otan et affiche une position de neutralité.

Plus tard, vers 14h30, un rassemblement a eu lieu devant la représentation russe à l’Union européenne, au métro Arts-Loi. Plus de 3000 personnes étaient présentes selon nos sources. Beaucoup de personnes de nationalité ukrainienne étaient présentes, mais aussi russe, française et belge.