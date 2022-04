Guerre en Ukraine : plusieurs célébrités belges répondent à la campagne "StopBombing" de Handicap International

Axelle Red, Philippe Geluck, Delphine de Belgique ou même Rodrigo Beenkens… De nombreuses célébrités ont répondu à l’appel de Handicap International, qui relance ce lundi son action "Stop bombing civilians" ("stop au bombardement des civils"), en pleine guerre en Ukraine. L’ONG dénonce à plus grande échelle le bombardement des populations civiles et la destruction d’infrastructures médicales dans les villes de Syrie (Idlib, Alep, Raqqa), d’Irak (Moussoul) et désormais d’Ukraine (Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv).

"L’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées présente un risque grave et prévisible pour les civils, causant des morts, des blessés, des dommages psychologiques, et détruisant des infrastructures et services vitaux dont dépendent les civils", rappelle Anne Héry, directrice du Plaidoyer et des Relations institutionnelles chez Handicap International.