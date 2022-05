Guerre en Ukraine : plus de six millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger selon le HCR

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève.

A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir. Le flux quotidien de réfugiés s'est considérablement réduit depuis le début des hostilités.

Au mois de mars, ce sont presque 3,4 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays souvent dans l'urgence et avec très peu d'affaires personnelles. En avril, ils étaient un peu plus de 1,5 million à avoir choisi de fuir les combats et les violences. Depuis le début du mois de mai ce sont presque 493.000 Ukrainiens qui ont traversé la frontière pour trouver refuge ailleurs.