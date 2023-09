Guerre en Ukraine : plus de la moitié des Européens favorables aux livraisons d'armes à l'Ukraine

L'enquête montre aussi que les Européens soutiennent largement les mesures prises au cours de l'année écoulée pour protéger les consommateurs et les entreprises de la volatilité des prix de l'énergie, ainsi que pour favoriser la sécurité énergétique et la transition écologique, souligne la Commission européenne. Elle confirme également l'existence d'un large consensus parmi les citoyens de l'Union en faveur du renforcement de l'industrie des technologies propres dans le but de la rendre plus compétitive.