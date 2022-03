Guerre en Ukraine : plus de deux millions de réfugiés, "C’est historique sur le plan de la rapidité", estime Raouf Mazou

Les conditions de travail des équipes en Ukraine sont assez difficiles, note le Haut-Commissaire assistant chargé des opérations du HCR. En plus de l’afflux de réfugiés dans les pays voisins, cet expert rappelle qu’il y a également un grand nombre de déplacés à l’intérieur même de l’Ukraine. Des personnes qui n’ont pas souhaité traverser la frontière ou qui n’ont pas pu le faire.

En Ukraine, les communications sont complexes, voire inexistantes. Cela veut-il dire qu’il y a une volonté de la Russie d’arrêter l’aide humanitaire ? Pour Raouf Mazou, il est clair que toutes les parties doivent faire en sorte que l’aide humanitaire puisse être fournie. Pour veiller à cela, il existe sur place un coordinateur humanitaire. Cela implique une négociation permanente avec les deux parties en conflit. Cela permet d’assister la population qui reste sur place, mais aussi d’aider les personnes qui souhaitent partir en empruntant les corridors humanitaires.

Quant à savoir si ces corridors humanitaires sont suffisamment sécurisés, "il existe toujours un risque quand il y a des corridors humanitaires dont il faut tenir compte", explique Raouf Mazou. "C’est en discutant et en négociant avec les parties en conflit que l’on peut réduire le risque. Mais il est clair que dans une situation de ce type-là, on ne sait jamais qui peut intervenir et à quel moment. Il faut donc faire très attention."