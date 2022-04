Guerre en Ukraine : plus de 870.000 Ukrainiens sont rentrés chez eux depuis le début de la guerre

Plus de 870.000 Ukrainiens sont rentrés chez eux depuis le début de la guerre dont des femmes et des enfants, a annoncé mardi le service des garde-frontières ukrainiens.

"Actuellement, 25.000 à 30.000 Ukrainiens par jour regagnent leur pays. Contrairement aux premiers jours quand il s'agissait essentiellement d'hommes, maintenant il y a aussi des femmes, des enfants et des personnes âgées", a déclaré le porte-parole des garde-frontières ukrainiens Andriï Demtchenko.

Le 3 avril, le ministère de l'Intérieur a fait état de 537.000 Ukrainiens retournés chez eux citant les données du Service national des garde-frontières.

"Ils disent qu'ils voient que la situation est plus sure, surtout dans les régions occidentales et ils ne peuvent plus rester à l'étranger, ils sont prêts à retourner dans le pays et rester ici", a ajoute le porte-parole.