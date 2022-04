Les démineurs ukrainiens ont éliminé plus de 80.000 explosifs depuis le début de l'attaque russe contre leur pays, le 24 février. Chaque jour, ils en démantèlent quatre à cinq mille, a déclaré vendredi soir le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal. Il s'agit notamment de grenades et de mines non explosées, ainsi que d'explosifs laissés par les soldats russes en retraite dans les maisons et les voitures, voire sur les corps des personnes décédées.