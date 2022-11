Guerre en Ukraine : "Plus de 6 millions" de foyers affectés par des coupures d'électricité en Ukraine, annonce Zelensky (Revoir le direct)

Deux semaines après le retrait russe, la ville de Kherson n’a pas fini de souffrir. Des bombardements ont eu lieu jeudi et ont repris ce vendredi. Selon Iaroslav Ianouchevitch, à la tête de l’administration militaire de Kherson, les patients de l’hôpital sont en cours d’évacuation. Quinze civils ont été tués ce vendredi dans un bombardement russe selon une responsable de la ville.

L’Ukraine était partiellement privée d’électricité et d’eau ce vendredi, deux jours après les frappes russes massives qui ont spécifiquement visé les infrastructures énergétiques. Plus de six millions de foyers en Ukraine étaient affectés par des coupures d'électricité en Ukraine vendredi, deux jours après des frappes massives russes contre ce pays, a indiqué sur Telegram le président Volodymyr Zelensky. Une stratégie qualifiée de "crimes de guerre" par les alliés occidentaux au moment où l’hiver s’installe.

A Kiev, avec des températures proches de zéro, près de la moitié des habitants restait privée d’électricité, tandis que l’approvisionnement en eau a été rétabli, selon la mairie, qui précise qu’un tiers des logements a pu récupérer du chauffage.

En Russie, les mères des soldats russes mobilisés sur le front donnent de la voix. Elles ont interpellé Poutine, inquiètes de voir les conditions dans lesquelles leurs fils sont envoyés à la guerre. "Je veux que vous sachiez que nous partageons cette douleur, leur a répondu le chef du Kremlin. Nous savons que rien ne peut remplacer la perte d’un fils".