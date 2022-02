Guerre en Ukraine : plus de 500.000 réfugiés ont fui vers les pays limitrophes (carte)

En trains bondés, en voiture et parfois à pied avec de maigres bagages, femmes et enfants essentiellement – les hommes en âge de se battre n’ont pas le droit de quitter l’Ukraine – sont pris en charge une fois la frontière traversée.

La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent en flot continu depuis le début de l’invasion russe. Au total, ils étaient 281.000, selon le décompte de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Pour la seule journée de dimanche, les gardes-frontières polonais ont précisé avoir recensé près de 100.000 personnes arrivées d’Ukraine et 28.000 de plus dans la seule nuit de dimanche à lundi. En Pologne, pays qui abritait déjà environ 1,5 million d’Ukrainiens dans tout le pays et qui a déclaré son soutien indéfectible à l’Ukraine, les gens s’organisent sur les réseaux sociaux, font des collectes d’argent, de médicaments, offrent des logements, des repas, du travail ou un transport gratuit pour les réfugiés.