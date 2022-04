Guerre en Ukraine : plus de 300 manuels scolaires ukrainiens à télécharger gratuitement

Plus de 300 manuels scolaires sont dès à présent disponibles en téléchargement gratuit sur le site internet de la maison d'édition Plantyn, a annoncé cette dernière mercredi. Les enfants ukrainiens résidant en Belgique, après avoir fui l'invasion russe lancée fin février, peuvent ainsi avoir accès à des livres d'enseignement primaire et secondaire.

Des manuels approuvés par l'Éducation ukrainienne

Tous les manuels ont été approuvés par le ministère ukrainien en charge de l'Éducation, précise Plantyn dans un communiqué. Ils ont été créés par l'éditeur éducatif ukrainien Ranok, qui a décidé de mettre son catalogue à disposition afin que les enfants aient la possibilité de poursuivre leur scolarité depuis le pays où ils ont trouvé refuge.

"Sous l'impulsion de l'Association européenne des éditeurs scolaires (EEPG), les éditeurs éducatifs scolaires ont uni leurs forces pour rendre ce matériel pédagogique accessible, dans le plus grand nombre possible de pays européens, pour la communauté des réfugiés ukrainiens et pour celles et ceux qui les aident", explique la maison d'édition. "Avec ce site internet, Plantyn veut contribuer à une distribution efficace", ajoute son directeur, Bart Dooms. "En tant qu'éditeur éducatif, nous ne pouvions pas rester les bras croisés lorsque l'avenir de tant d'enfants est en jeu."