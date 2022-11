Guerre en Ukraine : Plus de 30 tonnes de matériel humanitaire belge arrivées à Ouman

Le camion qui transportait plus de 30 tonnes de matériel humanitaire, et qui avait quitté Herve (province de Liège) il y a quelques jours, est arrivé vendredi dans la ville de Ouman en Ukraine. L’ensemble du matériel a été envoyé par l’association liégeoise "Convoi de la solidarité Ukraine" et va être distribué dans plusieurs villes du sud de l’Ukraine.

Le déchargement du semi-remorque a débuté vendredi matin dans un entrepôt humanitaire du centre-ville de Ouman, situé dans le centre de l’Ukraine. Le camion a été vidé de ses 33 tonnes de matériel. Une dizaine de bénévoles ukrainiens se sont occupés du déchargement, chapeautés par le président de l’association et un autre bénévole liégeois membre de l’association. Les deux Belges ont fait le déplacement pour s’occuper des livraisons dans le pays.

"Le déchargement a été beaucoup plus rapide que le chargement. On était bien équipé, l’entrepôt est bien situé. Il y a une superbe équipe d’Ukrainiens qui nous a aidés, donc je suis très content du résultat," a expliqué à l’agence Belga Jonathan Nouichi, président de l’ASBL belge. "Je me sens heureux de voir que tout ce matériel est dans mon entrepôt. Nous pouvons le distribuer aux personnes qui en ont besoin. Je suis content de voir que des pays étrangers nous aident," a raconté Hryhorii Filatov, l’un des responsables de l’entrepôt à Ouman.