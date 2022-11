Plus de 30.000 soldats russes se sont repliés dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, en quittant la rive droite du fleuve Dniepr et en se déployant sur celle de gauche, a annoncé vendredi l'armée russe.

"Au total, plus de 30.000 militaires russes et près de 5.000 unités d'armements et de véhicules militaires ont été retirés" de la rive occidentale du Dniepr, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.