Guerre en Ukraine : plus de 10 milliards d’euros ont été récoltés grâce à une collecte de fonds mondiale

Une collecte internationale de fonds a permis de réunir 10,1 milliards d'euros destinés à soutenir l'Ukraine, envahie par l'armée russe le 24 février, a annoncé samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Varsovie

"Le monde a finalement promis 9,1 milliards d'euros dans le cadre de la campagne" Stand up for Ukraine. "En outre, la Commission, en collaboration avec la BERD, ajoute un milliard supplémentaire pour les personnes déplacées en Ukraine. C'est fantastique. Donc 10,1 milliards d'euros", a déclaré Mme von der Leyen.

Selon elle, d'autres fonds "viendront" s'y ajouter.

De son côté, la Belgique a débloqué 800 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine et ses réfugiés, a annoncé sur Twitter le Premier ministre Alexander De Croo. "En ce moment-même, de nouveaux camions belges sont sur les routes pour porter une aide médicale et alimentaire à l'Ukraine. Nous poursuivrons nos efforts aussi longtemps que nécessaire", ajoute M. De Croo dans une vidéo postée sur le réseau social, où il déplore "l'inhumanité" des frappes russes qui détruisent maisons et hôpitaux, séparent les familles et condamnant les crimes de guerre et les viols perpétrés par les soldats russes.