Guerre en Ukraine : plus de 10.000 lits d’hôpital réservés par l’UE aux Ukrainiens

Les 27 pays de l’Union européenne ont réservé ensemble plus de 10.000 lits d’hôpital pour des Ukrainiens, ont annoncé mardi la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides et le ministre français Olivier Véran.

"Nous nous assurons de réserver plus de 10.000 lits dans les hôpitaux des Etats membres pour y transférer les patients en attente de soins", a indiqué la commissaire chypriote après une réunion en vidéoconférence des ministres de la Santé. "Cela comprend les lits pour les patients en pédiatrie, pour les nouveau-nés prématurés et leurs mères, pour les patients atteints d’un cancer, les grands brûlés et les patients en unité de soins intensifs", a-t-elle ajouté.

Pour gérer le transfert des Ukrainiens fuyant la guerre vers des hôpitaux européens, des "hubs sanitaires" (points de contrôle de l’état de santé des patients) seront installés aux frontières entre l’UE et l’Ukraine.