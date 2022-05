Guerre en Ukraine : Philippe Close rencontrera ce lundi le maire de Kiev, Vitaly Klitschko

C’est Philippe Close lui-même qui l’a annoncé sur Twitter, il est arrivé ce dimanche après-midi en Ukraine, avec une mission humanitaire composée notamment d’un représentant de l’hôpital Saint-Pierre. L’Objectif de cette mission est d’évaluer "comment venir en aide le plus vite possible aux blessés, qu’ils soient civils ou militaires", a précisé le bourgmestre de la ville de Bruxelles. La mission apporte déjà avec elle trois tonnes de matériel médical et deux ambulances, fournies par les pompiers de Bruxelles.

Philippe Close est attendu ce lundi matin à Kiev où il rencontrera son homologue, le maire de la capitale ukrainienne Vitaly Klitschko. Philippe Close participera notamment à une session spéciale du Parlement.