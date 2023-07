Guerre en Ukraine : perquisitions chez un député ukrainien en vacances aux Maldives

L'affaire a été révélée par les médias et a attiré les foudres du chef de l'Etat Volodymyr Zelensky qui évoque fréquemment le devoir d'exemplarité de la part des dirigeants politiques.

Préférer "les îles et les stations balnéaires en temps de guerre", "c'est une trahison des principes de l'État", a fulminé Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne mardi soir, le regard sombre. "Vous devez travailler en Ukraine et pour les intérêts du peuple ukrainien", a-t-il lancé à destination des députés, fonctionnaires et autres agents de l'Etat.

Le Parlement ukrainien doit examiner prochainement la demande de démission du député qu'il a soumis après le scandale.

Le député est visé par une enquête pour "falsification professionnelle" et risque jusqu'à trois ans de "restriction à la liberté", peine qui prévoit la détention dans une colonie pénitentiaire et participation à des travaux forcées, avec des conditions toutefois moins sévères qu'en prison, selon le DBR.