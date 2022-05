Guerre en Ukraine : performance surprise de Bono dans une station de métro de Kiev

Le chanteur du groupe U2, Bono, a donné une performance surprise dans une station de métro du centre de la capitale ukrainienne, Kiev, dimanche. "Le peuple ukrainien ne se bat pas seulement pour sa propre liberté, vous vous battez aussi pour tous ceux qui aiment la liberté", a déclaré le chanteur irlandais au public présent.

La représentation a eu lieu alors que les alarmes de raid aérien retentissaient dans toute la capitale. Bono s'est produit avec David Evans, le guitariste de U2 surnommé The Egde, devant un petit public, dont quelques soldats ukrainiens. Un soldat a été invité par Bono à chanter la chanson "Stand by Me" avec lui.