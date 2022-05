Guerre en Ukraine : pas encore d'accord sur le 6e paquet de sanctions, dont l'embargo sur le pétrole russe

Les représentants des 27 Etats membres de l'UE se sont réunis une nouvelle fois dimanche pour tenter d'avancer sur le 6e paquet de sanctions envers Moscou, suivant une proposition de la Commission européenne incluant un embargo sur le pétrole russe. La réunion qui avait débuté à midi (en "Coreper II", rassemblant les représentants permanents auprès de l'UE) n'a pas permis de faire aboutir le dossier.

Les discussions avec la Commission et le Service européen d'action extérieure, le bras diplomatique de l'UE, se poursuivront dans les prochains jours, ainsi que les contacts au niveau technique pour tenter de trouver une solution assurant la sécurité d'approvisionnement de certains pays membres, Hongrie et Slovaquie en tête. Cela concerne surtout les Etats qui sont directement approvisionnés par oléoduc depuis la Russie, qui en dépendent très fortement, et qui n'ont pas d'accès à des ports maritimes pour l'arrivée de pétroliers.