"Non seulement les occupants ne respectent pas les normes du droit international humanitaire, mais ils ne peuvent pas non plus contrôler correctement leur hommes sur le terrain. Tout cela crée un tel niveau de danger sur les routes que nous sommes contraints de nous abstenir aujourd'hui d'ouvrir des couloirs humanitaires", a-t-elle poursuivi.

Kiev accuse systématiquement les Russes de ne pas respecter le cessez-le-feu sur les couloirs humanitaires, mais il est rare que les autorités renoncent complètement aux couloirs humanitaires. La dernière suspension de toute évacuation remonte au 28 mars.

Face à une offensive russe imminente dans l'est de l'Ukraine, les responsables locaux appellent les habitants à partir.