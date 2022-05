Guerre en Ukraine : pas d'accord à attendre sur l'embargo pétrolier au sommet européen

Ce sixième paquet de sanctions européennes a été proposé par la Commission il y a maintenant près de trois semaines, mais n'a pas encore fait l'objet d'un compromis au niveau des Etats membres. Le paquet comprend un embargo progressif sur le pétrole russe, et a déjà été adapté pour tenir compte de la situation particulière de certains États enclavés fortement dépendants de la Russie pour leur approvisionnement en pétrole, au rang desquels la Hongrie, fort critique depuis l'annonce de ce futur embargo.

Selon l'AFP, une dérogation de deux années a été proposée à la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, mais elle est jugée insuffisante par le gouvernement hongrois, qui veut au moins quatre années de délai et près de 800 millions d'euros en financements européens pour adapter ses raffineries et augmenter la capacité de l'oléoduc Adria (qui vient de Croatie).