Guerre en Ukraine : Oxana remue ciel et terre pour aller chercher et ramener des réfugiés en Belgique

Oxana a récemment remué ciel et terre pour trouver un bus et aller chercher d’autres étudiants et des familles en Ukraine pour les ramener en Belgique. Cette étudiante belgo-ukrainienne a été aidée dans son entreprise par l’Institut Saint-Louis de Namur.

Avant de prendre la route avec Oxana, le directeur de l’institut, Laurent Henquet explique comment l'opération a été montée : "Comme j’ai des élèves dont les parents sont Ukrainiens, pendant deux jours, on s’est dit...on monte l’opération. Et donc, on a contacté des sociétés d’autocars. On en a fait plus de 40 et il y en a une qui a bien accepté. C’est quand même 10.000 euros aller-retour. Donc, on a fait un appel aux parents et les dons rentrent".

Le car n’est pas parti à vide en Ukraine, professeurs, parents et élèves ont été mobilisés avant le départ afin de récolter des dons. Certains ont amené des vêtements, des médicaments ou encore des sacs de couchage. D’autres ont trié ces dons et préparé des sandwiches pour le trajet. Michel est un élève belgo-ukrainien de l’Institut Saint-Louis, a lui embarqué à bord du bus solidaire. "Ça me procure beaucoup de joie", dit-il. "Je suis très heureux qu’on puisse faire ça pour les gens et pour les aider. Et je ne m’attendais pas à avoir autant d’aide de la part des parents et des élèves en termes de donation de vivres".