Guerre en Ukraine : où se rendent les Russes qui quittent leur pays ?

La guerre en Ukraine refroidit l’accueil reçu par les ressortissants russes dans plusieurs pays européens, notamment dans les pays limitrophes de la Russie et de la Biélorussie.

L’Estonie a annoncé le 28 juillet qu’elle ne délivrera plus de visa ou de permis de séjour temporaire aux citoyens russes qui souhaitent étudier dans le pays. Les autorités estoniennes n’autoriseront également plus les citoyens russes et biélorusses qui n’ont aucun droit légal de séjourner dans le pays à y travailler. Il s’agit, par exemple, des personnes munies d’un visa délivré par un autre État membre de l’UE.

"Ce sont des citoyens d’un Etat qui mène une guerre génocidaire et dans ce cas, le point de vue de l’Estonie est que les sanctions devraient toucher l’ensemble de la société russe. Nous avons d’ailleurs l’intention d’encourager l’UE à appliquer ces restrictions. Peut-être qu’un citoyen ne participe pas aux décisions et aux actes de guerre et n’est pas d’accord avec le régime de Poutine, mais il est clair qu’il est citoyen du pays qui mène une guerre génocidaire en Ukraine." a justifié Urmas Reinsalu, le ministre estonien des Affaires étrangères.