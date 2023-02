Guerre en Ukraine : Otan et UE, inquiètes du rôle de la Chine, parlent achats conjoints avec Kiev

"Les chars, l’artillerie, les systèmes de défense anti-aériens promis doivent devenir réalité et arriver en Ukraine avant que la Russie ne passe à l’offensive", a insisté de son côté Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan. Tout indique que la Russie se prépare à mener de nouvelles attaques, a-t-il répété. "Vladimir Poutine se prépare à la guerre. Il mobilise de plus en plus de forces et se tourne vers la Corée du Nord et l’Iran pour se procurer des armes".

Selon Jens Stoltenberg, l’Otan est prête à "assister l’Ukraine pour le développement d’un système d’achat efficace, transparent et responsable".