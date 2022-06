Guerre en Ukraine : originaires des quatre coins du pays, les militaires belges réagissent à la visite royale en Roumanie

"Un honneur", "une marque de respect", "ça fait chaud au cœur" : les militaires belges présents à Constanta, en Roumanie, ont été marqués par la visite du roi Philippe ce vendredi. "Ça nous fait plaisir de le voir", témoigne Mohammed Ben Ammar, présent depuis plus de trois mois, et originaire de Mons. "C’est une personne qu’on n’a pas l’habitude de voir, témoigne Cédric Delcour, mécanicien, originaire de Marche-en-Famenne. C’est un peu gênant et à la fois satisfaisant, et un peu stressant aussi, parce qu’on ne sait pas comment s’adresser. On a parlé de la zone de vie ici, de l’intimité qu’on pouvait avoir."

Tous sont présents depuis plusieurs mois et cette mission de déploiement, qui avait pour but de montrer la solidarité de la Belgique avec son allié roumain, et la cohésion de l’Otan, a été une expérience très forte. "Tout se passe pour le mieux, heureusement, on n’a pas eu à passer le cap de la guerre", se réjouit Pierre Swiggers, du 4e bataillon logistique en appui pour les lanciers.