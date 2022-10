Guerre en Ukraine : Odessa est candidate au patrimoine mondial de l'Unesco

"540 est le nombre total d'objets de l'héritage culturel, d'institutions culturelles et de monuments religieux endommagés par les bombardements russes en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février" dernier, a dénoncé le président ukrainien.

Dans un communiqué, la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, note que "le centre de la ville portuaire d'Odessa, creuset d'échanges et de migrations, s'est construit grâce à des influences multiples. Il porte un héritage et une histoire qui résonnent à travers le monde et constituent un symbole fort".

Le dossier de candidature va être évalué "dès la prochaine session du Comité du patrimoine mondial" qui aura "la responsabilité de statuer sur cette candidature", ajoute le communiqué sans fixer de date.

Dans l'ensemble de l'Ukraine, l'Unesco indique qu'"à ce jour, aucun des sites culturels ukrainiens bénéficiant de la protection de l'Unesco au titre de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial n'a été bombardé".