Guerre en Ukraine : Odessa, cette ville portuaire située au bord de la mer Noire qui se prépare à la guerre

Direction de l’Ukraine pour y retrouver nos envoyés spéciaux Françoise Wallemacq, Vincent Vanhove et Josephine Turly. L’occasion de faire le point sur la situation dans cette ville portuaire située au bord de la mer Noire.

Une ville magnifique, avec ses larges avenues bordées de platanes ou de catalpa. Odessa, c’est aussi une ville multiculturelle, 120 nationalités s’y côtoient, s’y côtoyaient. Et ça se sent quand on voit les multiples petits restaurants asiatiques, libanais, géorgiens. Seulement, la ville a changé de physionomie.

D’abord, elle s’est vidée de ses habitants. Avant la guerre, Odessa comptait environ 1 million de personnes. Aujourd’hui, il en reste environ un tiers. Et même si on croise beaucoup de jeunes filles très élégantes, qui mettent un point d’honneur à s’habiller, à se maquiller, la guerre est là, et les produits viennent à manquer.

Avant la guerre l’Ukraine était le quatrième exportateur mondial de céréales du monde et 90% de ses céréales passaient par Odessa. Mais les Russes imposent un blocus au port et les Ukrainiens ont miné les plages et la mer pour se protéger d’une invasion par la mer.

Résultat le port est silencieux. Le trafic maritime s’est totalement arrêté et les armateurs doivent trouver d’autres solutions pour exporter leurs marchandises, dont les céréales. C’est pour ça qu’on voit les énormes files de camions attendre à la frontière roumaine. Et les trains ne peuvent pas servir d’alternative, parce que l’écartement des rails n’est pas le même en Ukraine et dans le reste de l’Europe.