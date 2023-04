Guerre en Ukraine : Nova Kakhovka (sud du pays, zone annexée) sans électricité après des tirs d’artillerie ukrainiens

"En raison d’intenses tirs d’artillerie aujourd’hui […] Nova Kakhovka est restée sans électricité", a indiqué dans un communiqué l’administration militaire et civile installée par la Russie dans cette ville, qui comptait 45.000 habitants avant le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022. Les travaux de réparation visant à rétablir l’électricité vont commencer aussitôt que ces tirs d’artillerie "des plus cruels" auront fini, précise le communiqué qui fait état des "dégâts" infligés à la centrale électrique municipale et des lignes de transmission. Moscou revendique depuis septembre 2022 l’annexion de la région de Kherson que ses forces ne contrôlent que partiellement. L’armée russe a même essuyé un revers majeur l’an dernier à Kherson, étant forcée d’abandonner la capitale régionale du même nom.