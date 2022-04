Guerre en Ukraine : nouvelles sanctions envers la Russie, nouvelles aides pour l'Ukraine, des indices accablants sur les massacres

L'Ukraine a besoin des armes des pays de l'Otan "maintenant , implore Kiev, qui se prépare à une attaque massive de l'Est du pays. C'est la "dernière chance" pour évacuer.

Une enquête sur le massacre de Boutcha, "la prochaine étape" , pour l'ONU, dont un envoyé est allé sur place visiter les lieux et les fosses communes.

Les services de renseignement allemands (BND) ont enregistré des communications radio de soldats russes: elles sont accablantes pour les Russes. On y entendrait notamment "On interroge d'abord les soldats, puis on les abat".