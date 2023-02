Guerre en Ukraine : nouvelles sanctions en projet, tension en Moldavie, Bakhmout prise "en mars ou avril", quelques éléments de ce 16 février

Ce jeudi 16 février a notamment été marqué par les déclarations d'Evguéni Prigojine. Le patron des paramilitaires russes de Wagner a jugé que Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, ne tomberait pas avant "mars ou avril" et que cela passera par la coupure de toutes les routes d'approvisionnement. Il a par ailleurs vivement critiqué la bureaucratie militaire qui, selon lui, ralentit l'offensive.

L’Ukraine a indiqué jeudi avoir subi de nouvelles frappes de missiles et de drones durant la nuit, des bombardements qui ont fait au moins un mort civil, et détruit de nombreuses habitations.

La tension reste présente dans les républiques frontalières. La Moldavie a déclaré jeudi avoir retrouvé, pour la quatrième fois, des débris de missile russe sur son territoire. Il y a près d’une semaine, cette ex-république soviétique de deux millions d’habitants avait convoqué l’ambassadeur russe pour lui faire part de ses préoccupations alors qu’un missile russe avait survolé son territoire en direction de l’Ukraine.

Sur le plan diplomatique, les Etats-Unis ont réaffirmé la volonté d'adopter très vite, à l'approche du premier anniversaire du conflit, un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Ces sanctions cibleront des personnes, renforceront les restrictions bancaires et toucheront des pays tiers permettant à la Russie de contourner les sanctions. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 doivent se réunir ce week-end en marge de la conférence de Munich sur la sécurité.

Pour Jens Stoltenberg, en visite à Ankara ce jeudi, "l’Otan doit se préparer à une longue confrontation avec la Russie, car le président Vladimir Poutine ne montre aucune volonté de paix, un an après avoir envahi l’Ukraine, La Patron de l'Otan a déclaré : "Je continue de penser qu’il est temps maintenant de ratifier [l’adhésion] à la fois de la Finlande et de la Suède".

Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen s'est rendu jeudi matin à Kiev, une première visite d’un ministre de l’Etat hébreu en Ukraine depuis l’invasion russe il y a près d’un an. "Il est impossible de rester indifférent face aux scènes dures et aux histoires d’horreur que j’ai entendues et auxquelles j’ai été exposée ici, Israël condamne toute atteinte intentionnelle à des innocents", a-t-il déclaré à Boutcha.

L'Ukrainienne Oleksandra Matviïtchouk, dont l'ONG est colauréate du prix Nobel de la paix, a appelé jeudi l'ONU et l'Union européenne à soutenir la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes, jusqu'au président Vladimir Poutine.

