Guerre en Ukraine : nouvelles réactions des grands noms du rock

Le groupe ukrainien Jinjer a condamné l’invasion de son pays "souverain et indépendant" par les troupes russes de Vladimir Poutine. Le groupe a partagé un post sur les réseaux sociaux pour rassurer les fans qui s’inquiétaient pour eux et pour les remercier de leur soutien. Ils ajoutent aussi que rien ne justifie cette violence et que la guerre doit cesser au plus vite.

Dee Snider, le chanteur de Twisted Sister, a expliqué qu’il approuvait totalement l’usage du hit "We’re not gonna take it", de son côté Elton John a exprimé son désarroi face au "cauchemar" auquel les Ukrainiens font face en ce moment et David Gilmour a demandé aux soldats russes d’arrêter de soutenir leur président Vladimir Poutine. Stevie Nicks, la chanteuse de Fleetwood Mac a écrit une lettre ouverte de son journal au président russe lui souhaitant "de disparaître de cette terre", juste après l’avoir comparé à Hitler un peu plus tôt. Le groupe italien Måneskin est quant à lui incertain quant à la prochaine tournée européenne à cause de ce conflit.

Beaucoup d’artistes suppriment également leur passage en Russie en guise de soutien à l’Ukraine, comme Green Day, Iggy Pop, Nick Cave & the Bad Seeds et Bring Me The Horizon.