Guerre en Ukraine : nouveaux tirs de roquettes sur Odessa, selon les autorités locales

Les troupes russes ont de nouveau attaqué la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, à la roquette dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué lundi l'administration régionale sur Facebook. De son côté, la Russie n'a pas confirmé cette information.

Plusieurs roquettes avaient déjà été tirées le week-end dernier sur cette ville de plus d'un million d'habitants située au bord de la mer Noire. Selon le ministère russe de la Défense, des navires et des avions ont bombardé une raffinerie de pétrole et trois dépôts de carburant près de la ville. Les sites visés ravitaillaient les troupes ukrainiennes qui se battent plus à l'est, du côté de Mykolaïv, selon Moscou.