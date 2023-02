Guerre en Ukraine : "Nous travaillons activement pour arrêter le commerce des 'diamants du sang' russes" affirme De Croo

Pour plusieurs partis, Ecolo et Vooruit en tête, il devient intenable de justifier la tiédeur belge face à la possibilité d’instaurer un embargo européen sur les diamants russes. "En réalité, nous sponsorisons la Russie dans cette guerre, pour un montant correspondant à plusieurs fois ce que l’on donne à l’Ukraine", a lancé la socialiste flamande Vicky Reynaert.

Une affirmation qui n’est pas partagée par le Premier ministre, qui avance depuis des mois que l’objectif des sanctions doit être avant tout de toucher Moscou au portefeuille. Or, le commerce des diamants serait particulièrement prompt à se déplacer, et un embargo ne concernant que l’UE n’aurait pas beaucoup de sens, maintient le gouvernement.

"On n’est pas un destinataire final spécifique des diamants russes, mais une place de marché. D’ailleurs, une grosse majorité de ce qui passe par Anvers ne finit pas sur le marché européen. Le financement (qui bénéficie à la Russie, NDLR) se trouve dans le commerce de détail", a répliqué Alexander De Croo lundi. "On travaille activement à faire en sorte d’arrêter le commerce des 'diamants du sang' russes", affirme le Premier. Mais pour cela il est important que "tout le monde soit sur une même ligne quant au commerce de détail, y compris aux Etats-Unis".

"On travaille avec la Commission européenne et des partenaires en dehors de l’UE pour arriver à une approche plus large" qui fasse réellement en sorte que les revenus que tire la Russie de ses diamants diminuent, promet encore le libéral. "Cela passe par la création d’un front uni […] J’espère pouvoir être plus précis dans les prochaines semaines".