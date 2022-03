Guerre en Ukraine : "Nous sommes dans la situation des États-Unis en 1940", déclare François De Smet

Le député fédéral argumente : "Nous n’avons pas le choix pour deux raisons. Nous devons porter assistance à un peuple européen, à une démocratie voisine, qui a fait appel à nous et aussi parce qu’il est temps que quelqu’un arrête Vladimir Poutine. Voici dix, quinze ans, que cet homme pirate les élections démocratiques des autres, a annexé la Crimée, a attaqué la Géorgie, a attaqué Alep avec Bachar al-Assad en bombardant même des hôpitaux, et emprisonne et torture ses opposants. On doit tous sortir de cette torpeur".

"Il y a une limite et c’est aussi la limite de ma comparaison avec 1940", précise François De Smet, "c’est que Hitler n’avait pas l’arme nucléaire. Et que notre responsabilité aussi, c’est de ne pas engager nos populations, nos enfants, nos pays dans une troisième guerre mondiale. Et c’est vrai : la ligne de crête est ténue et nous soutenons actuellement le gouvernement (belge, ndlr) qui fait des choix tout à fait appréciables. Je pense qu’il y a moyen […] de faire énormément de choses pour soutenir les Ukrainiens sans aller jusqu’à la confrontation avec les Russes".