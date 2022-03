Guerre en Ukraine : "Nous devons résister avec d’autres armes", plaide le cardinal De Kesel

"Après la deuxième guerre mondiale tous étaient d’accord pour dire : jamais plus ! Et voilà que ça recommence. Comment est-ce possible ? […] Cette fois-ci, la menace vient d’un pays et d’une puissance de grande et haute tradition chrétienne. Doublement puisque notre foi chrétienne est utilisée et instrumentalisée pour des objectifs qui lui sont non seulement étrangers mais vraiment contraires", a insisté l’archevêque de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles.

"A travers toutes les analyses historiques et politiques, aussi fines qu’elles soient et qui nous aident à comprendre, c’est de cela qu’il s’agit en dernière analyse : le désir de pouvoir et la peur de le perdre. Cette reconquête nostalgique d’un passé soi-disant glorieux, qui est à l’origine de tant d’injustice et finalement de la guerre avec toutes ses atrocités", a-t-il encore estimé.