Guerre en Ukraine : North Sea Port s'attend à voir les conséquences de la guerre en Ukraine au second semestre

Le North Sea Port, qui regroupe les bases portuaires de Gand et, aux Pays-Bas, Terneuzen et Flessingue, s'attend à subir les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions commerciales envers la Russie qui ont suivi au second semestre, a déclaré lundi Daan Schalck, PDG du port. Même si ce dernier estime que l'impact ne sera pas aussi important que celui de la crise du coronavirus, il s'attend toutefois à ce que l'augmentation du prix de certaines matières premières pèse sur l'activité commerciale.

Le conflit oblige un certain nombre d'entreprises du port de Gand à changer de fournisseur de matières premières et les prix de l'énergie sont très élevés. "À cause de l'inflation qui a des conséquences sur les matériaux de construction et l'acier, je crains que l'on assiste à un ralentissement de l'activité au second semestre. Nous commencerons alors à ressentir un peu l'effet de la guerre", précise le CEO.