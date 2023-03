Guerre en Ukraine : nombreux crimes de guerre, possibles crimes contre l'humanité... Les enquêteurs de l'ONU sortent leur premier rapport

Le transfert par la Russie d'enfants ukrainiens dans les zones sous son contrôle en Ukraine ainsi que sur son propre territoire constitue un "crime de guerre", a affirmé jeudi un groupe d'enquêteurs de l'ONU, qui pointe aussi de possibles crimes contre l'humanité.

Concernant les accusations de "génocide", le groupe d'enquêteurs ne l'a "pas constaté", a déclaré aux journalistes Erik Mose, un des trois commissaires chargés des investigations, soulignant toutefois "que certains aspects peuvent soulever des questions concernant ce crime".

La Commission a jusqu'à présent visité 56 localités et interrogé 348 femmes et 247 hommes. Ses enquêteurs ont notamment inspecté des sites détruits et des lieux de sépultures et de torture.

"Nous poursuivrons ces enquêtes si notre mandat est prolongé" début avril par le Conseil des droits de l'homme, a-t-il promis, à l'occasion de la publication du premier rapport du groupe qu'il préside.