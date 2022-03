Guerre en Ukraine : neuf nouveaux couloirs humanitaires prévus jeudi

D’après Mme Vereshchuk, des couloirs d’évacuation devraient être ouverts jeudi depuis la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, vers Voltchansk, ainsi qu’au départ des localités de Borodyanka et Chevtchenko, près de Kiev, vers Zhytomy et Brovary. Des vivres et des médicaments doivent également être acheminés vers cinq autres localités, dont Hostomel dans la région de Kiev.

Les tentatives d’évacuation prévues ont régulièrement échoué ces derniers temps. Moscou et Kiev se tiennent mutuellement responsables du non-respect des cessez-le-feu.