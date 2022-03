Guerre en Ukraine : 22 morts dans une frappe russe sur deux écoles et des habitations à Tcherniguiv

Neuf personnes ont été tuées dans une frappe russe sur deux écoles et des habitations de la ville ukrainienne de Tcherniguiv (nord), a annoncé jeudi le gouverneur de la région éponyme.

"L'aviation russe a attaqué deux écoles du quartier de Stara Podsoudovka, les sauveteurs travaillent. Selon les services d'urgence, un bilan préliminaire fait état de neuf morts et quatre blessés", a écrit le gouverneur Viatcheslav Tchaous sur son compte Telegram.

Viatcheslav Tchaous a également publié des photos et une vidéo des frappes, sur lesquelles on voit des maisons détruites et les fenêtres brisées d'un bâtiment à deux étages, partiellement détruit. Des secouristes s'affairent au milieu des décombres.