Guerre en Ukraine : "Ne devenons pas une nation de gens silencieux et effrayés", Navalny appelle les Russes à protester quotidiennement

Le leader de l’opposition russe Alexeï Navalny appelle les Russes via son compte Twitter à manifester massivement contre l’invasion de l’Ukraine. "Poutine n’est pas la Russie. S’il y a une chose dont la Russie peut être fière en ce moment, c'est des 6824 personnes qui sont actuellement incarcérées pour être descendues dans la rue protester contre la guerre", écrit-il.

Guerre d’agression contre l’Ukraine déclenchée par notre tsar clairement devenu fou

Navalny appelle les Russes, non seulement en Russie et en Biélorussie, mais aussi ailleurs dans le monde, à protester contre l’invasion de l’Ukraine tous les jours de la semaine sur les principales places des villes et dans les ambassades russes, et à le faire chaque week-end à 14 heures.