Guerre en Ukraine : mythe ou réalité le "Ghost of Kyiv" ? Vie, mort et résurrection du mystérieux pilote de chasse

Mais le "fantôme" a d'emblée suscité de nombreux questionnements, notamment après l'épisode des soldats de l'île aux serpents, morts en héros au son de "Fuck Yourself" et ressuscités en prisonniers. Dans une guerre plus médiatique que jamais, l'existence réelle de ce super-héros faisait donc débat.

Un débat qui semblait clos après l'article du Times. Car avec l'annonce de sa mort, de son identité et de la vente aux enchères de son casque et de ses lunettes de pilote à Londres, le mythe du "Ghost of Kyiv" devenait réalité. Sauf que.

En effet, les parents de Tarabalka, interviewés en qualité de proches de soldats tombés au combat, par l'organisation médiatique indépendante à but non lucratif NPR quelques jours après le décès du supposé héros, ne semblaient pas au courant des faits d'armes de leur fils. "Nous savons qu'il volait en mission. Et il a accompli la mission, sa tâche. Puis il n'est pas revenu. C'est toute l'information que nous avons.​​​​​", avait alors déclaré Evon Tarabalka, son père.