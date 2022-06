Guerre en Ukraine : Moscou visera d'autres cibles si des missiles de longue portée sont fournis à l'Ukraine

Les experts militaires soulignent que cette portée est légèrement supérieure à celle des systèmes analogues russes, ce qui permettrait aux forces de Kiev de frapper l'artillerie adverse en restant hors d'atteinte.

Le président américain Joe Biden a cependant déclaré lundi exclure de livrer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie, malgré les demandes répétées de Kiev pour obtenir de telles armes.

M. Poutine a estimé qu'il n'y avait pour l'instant "rien de nouveau" dans les armes américaines fournies à Kiev, ajoutant que les forces ukrainiennes disposaient déjà de "systèmes similaires de fabrication soviétique ou russe, comme les Grad, les Smertch ou les Ouragan".

La portée des projectiles "ne dépend pas du système lui-même, mais des missiles qui sont utilisés", a poursuivi M. Poutine. "Ce que nous entendons et comprenons aujourd'hui, c'est qu'il s'agit (pour les Himars américains) de missiles d'une portée de 45 à 70 km", a-t-il ajouté.

M. Poutine a estimé que les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine n'avaient "qu'un seul objectif: prolonger le conflit armé aussi longtemps que possible".

Le ministère russe de la Défense a, pour sa part, affirmé avoir détruit dimanche des blindés fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est dans des frappes aériennes sur Kiev, les premières depuis plusieurs semaines.

"Des missiles de haute précision et de longue portée tirés par les forces aérospatiales russes sur la banlieue de Kiev ont détruit des chars T-72 fournis par des pays d'Europe de l'Est et d'autres blindés qui se trouvaient dans des hangars", a déclaré un porte-parole du ministère.