La Russie a achevé ces dernières semaines trois lignes de défense dans la région de Zaporijjia sur une distance estimée à 120 kilomètres, chacune étant distante de 10 à 20 kilomètres, a écrit le Royaume-Uni. La première ligne comprend des positions d’attaque, tandis que les deux autres sont généralement mieux équipées pour la défense. Les lignes de défense peuvent constituer d’énormes obstacles pour les Ukrainiens, indique-t-on à Londres. Toutefois, elles ne peuvent être efficaces que si elles disposent de suffisamment de troupes et de munitions. Et il n’est pas certain que ces troupes et ces munitions puissent être fournies à l’heure actuelle.