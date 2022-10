Guerre en Ukraine : Moscou ouvre une enquête sur la destruction partielle du pont de Kertch reliant la Russie et la Crimée

Si l’Ukraine est à l’origine de l’incendie et de l’explosion sur le pont de Crimée, il s’agirait d’un camouflet pour la Russie qu’une infrastructure aussi cruciale et aussi loin du front puisse être endommagée par les forces ukrainiennes. La Russie enchaîne les revers militaires depuis le début du mois de septembre, ses troupes étant forcées de reculer aussi bien au nord-est que dans le sud du pays, notamment la région de Kherson, frontalière de la Crimée, et dont Poutine revendique l’annexion.

L’incendie sur le vaste pont routier et ferroviaire reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe a forcé l’arrêt du trafic par le rail et par la route. Il est pourtant essentiel au transport des personnes et de marchandises vers la péninsule, mais aussi aux troupes déployées en Ukraine.