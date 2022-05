Guerre en Ukraine : Moscou menace de sanctionner des médias occidentaux si YouTube continue de bloquer sa diplomatie

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a indiqué jeudi que des médias et journalistes occidentaux seraient expulsés de Russie si la plateforme YouTube bloquait, comme elle l’a déjà fait, ses briefings hebdomadaires.

De nombreux sites et réseaux sociaux, y compris YouTube, ont expliqué avoir bloqué, après l’offensive russe en Ukraine, des médias et pages officielles russes car elles tombaient sous le coup de sanctions ou pratiquaient la désinformation. Des actes de censure "russophobes", selon Moscou.

Des conférences de presse bloquées

Maria Zakharova a expliqué avoir signifié au géant américain des vidéos en ligne que si ses conférences de presse hebdomadaires, diffusées en direct, étaient bloquées alors "un journaliste ou un média américain rentrera à la maison", selon l’agence TASS.

"Encore un blocage de briefing, et on donnera un nom concret, un média concret", a-t-elle menacé, avant d’ajouter que cela pourrait concerner aussi des médias d’autres pays, car YouTube est dirigé par "une dame avec un passeport polonais", une référence à Susan Wojcicki, la patronne de la plateforme. "Vu la position de la Pologne (vis-à-vis de la Russie), on ne va peut-être pas limiter (les représailles) aux Américains", a dit Mme Zakharova.

Les briefings de la diplomate ne sont pas systématiquement bloqués par YouTube, qui en a cependant arrêté certains.