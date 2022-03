Guerre en Ukraine : Moscou annonce des couloirs humanitaires quotidiens vers la Russie

Les couloirs allant "dans d'autres directions seront négociés avec la partie ukrainienne", a-t-il ajouté.

"Nous garantissons une sécurité totale dans les territoires contrôlés par les forces armées russes", a-t-il poursuivi, appelant le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les Nations unies à "travailler sur place avec les autorités ukrainiennes pour informer la population de cette initiative".

Plus de 187.000 personnes évacuées ?

Il a affirmé que Moscou avait déjà procédé à l'évacuation de "plus de 187.000 personnes" vers la Russie, un chiffre invérifiable de manière indépendante.

De nombreux civils sont coincés dans des villes encerclées par l'armée russe en Ukraine, souvent contraints de se terrer dans des caves pour se protéger des bombardements.

Trois récentes sessions de pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens ont abouti à plusieurs cessez-le-feu locaux et à l'ouverture de couloirs humanitaires pour évacuer des civils de villes encerclées. Russes et Ukrainiens se sont à plusieurs reprises accusés mutuellement d'avoir violé ces accords.